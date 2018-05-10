Детские игрушки в Чехии станут безопаснее, чем раньше

В Чехии приняли постановление, регулирующее состав детских игрушек. Некоторые химические вещества, используемые в производстве, будут ограничены.

Чешское правительство в отставке в среду приняло постановление, которое ограничит список веществ, допустимых в составе детских игрушек. В частности, запретят некоторые химические вещества, используемые в игрушках на данный момент. Кроме того, установят лимит химического вещества фенола, который до сих пор не регулировался законом. Также снизится лимит бисфенола А и свинца.

В случае с фенолом и бисфенолом А речь идет о химических веществах, которые используют в игрушках, предназначенных для детей младше 36 месяцев. Некоторые из этих игрушек предназначены для того, чтобы дети кусали их и могли засовывать в рот при прорезывании зубов.

С 2011 года Европейская комиссия запретила производство и продажу бутылочек для младенцев с BPA. Теперь чешское правительство уравняло законы с новыми директивами ЕС.

Организация Greenpeace сообщила, что в последние годы было опубликовано множество научных исследований о бисфеноле А. В них рассказывается о том, что даже малое количество бисфенола А может вызывать некоторые серьезные заболевания. Например, диабет, рак груди у женщин или рак простаты у мужчин.

Что касается свинца, то Еврокомиссия пришла к выводу, что этот материал токсичен. Поэтому нет смысла устанавливать какие-либо лимиты по его содержанию. Даже малое количество свинца в игрушках может привести к проблемам с нервной системой и мозгом. Новое постановление значительно снизит допустимое содержание свинца в игрушках – до безопасного значения.

Источник: Novinky.cz