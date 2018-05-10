В Чехии назвали срок следующей переписи населения

Чехия больше не хочет повторять ошибок, допущенных при последней переписи населения в 2011 году.

В 2021 году в Чехии планируют провести следующую перепись населения. В прошлый раз она проходила в 2011 году. Тогда многие чехи посчитали, что это было вторжением в их частную жизнь. Они были недовольны тем, что государство доставляет им неудобства. К тому же почта не справилась с возложенными на нее обязанностями.

В следующей переписи населения не нужно будет говорить о наличии в доме горячей воды, ванной и т.д. Большинство жителей сможет заполнить анкету в интернете. Правительство уже рассматривает законопроект, касающийся новой переписи.

Если в 2011 году люди должны были ответить на 47 вопросов о себе и своем имуществе, то теперь планируется ограничиться 23 вопросами. Вопросы о жилье должны быть полностью исключены. Также не будет вопросов о вероисповедании, так как тысячи людей все равно написали, что верят в рыцарей Джедаев из «Звездных войн».

Перепись населения проводится по всему миру с регулярностью каждые 10 лет.

Источник: idnes.cz