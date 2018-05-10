Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 18 °C
В Чехии назвали срок следующей переписи населения

В Чехии назвали срок следующей переписи населения

artyommm 446 0
Чехия больше не хочет повторять ошибок, допущенных при последней переписи населения в 2011 году.
В Чехии назвали срок следующей переписи населения

В 2021 году в Чехии планируют провести следующую перепись населения. В прошлый раз она проходила в 2011 году. Тогда многие чехи посчитали, что это было вторжением в их частную жизнь. Они были недовольны тем, что государство доставляет им неудобства. К тому же почта не справилась с возложенными на нее обязанностями. 

В следующей переписи населения не нужно будет говорить о наличии в доме горячей воды, ванной и т.д. Большинство жителей сможет заполнить анкету в интернете. Правительство уже рассматривает законопроект, касающийся новой переписи.

Если в 2011 году люди должны были ответить на 47 вопросов о себе и своем имуществе, то теперь планируется ограничиться 23 вопросами. Вопросы о жилье должны быть полностью исключены. Также не будет вопросов о вероисповедании, так как тысячи людей все равно написали, что верят в рыцарей Джедаев из «Звездных войн». 

Перепись населения проводится по всему миру с регулярностью каждые 10 лет.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
население Чехия
Читайте
по теме 
Чехия установила три рекорда в области демографии
22.03.2018 08:25 Общество
Чехия установила три рекорда в области демографии
1925 0
Жителей Чехии в этом году стало больше
12.12.2017 13:09 Общество
Жителей Чехии в этом году стало больше
1277 0
Двойняшки в Праге отметят 100-летний юбилей
25.11.2017 07:51 Общество
Двойняшки в Праге отметят 100-летний юбилей
1449 0
Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?
23.11.2017 13:42 Жизнь
Покупательская способность в Европе: Где лучше и хуже, чем в Чехии?
3468 0
Последние новости:
10
мая
ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России
10.05.2018 22:50 Спорт
ЧМ по хоккею 2018: Чехия победила сборную России
171 0
Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике
10.05.2018 12:27 Общество
Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике
815 0
Детские игрушки в Чехии станут безопаснее, чем раньше
10.05.2018 11:48 Общество
Детские игрушки в Чехии станут безопаснее, чем раньше
233 0
Русскоязычные жители Праги серьезно разозлили демонстрантов
10.05.2018 11:27 Общество
Русскоязычные жители Праги серьезно разозлили демонстрантов
2927 0
Сборная Чехии сразится с Россией на чемпионате мира по хоккею
10.05.2018 11:23 Спорт
Сборная Чехии сразится с Россией на чемпионате мира по хоккею
361 0
09
мая
Видео: В посольстве России в Праге прошел прием в честь Дня Победы
09.05.2018 18:34 Политика
Видео: В посольстве России в Праге прошел прием в честь Дня Победы
562 0
08
мая
Памятник маршалу Коневу в Праге облили краской и оставили надписи
08.05.2018 15:24 Политика
Памятник маршалу Коневу в Праге облили краской и оставили надписи
1572 0
По каким маршрутам будут действовать скидки на проезд студентам и пенсионерам Чехии
08.05.2018 14:32 Общество
По каким маршрутам будут действовать скидки на проезд студентам и пенсионерам Чехии
891 0
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
08.05.2018 13:02 Общество
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
305 0
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
08.05.2018 12:50 Общество
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
1121 0


Мобильная версия