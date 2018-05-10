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Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике

Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике

Vladislava M 815 0
Чешский водитель-дальнобойщик поставил грузовик на парковке и начал готовить суп прямо в кабине. Его невнимательность привела к серьезному пожару.
Фото: HZS Pardubického kraje
Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике

Неприятным инцидентом закончилось для водителя чешской фуры приготовление супа. Во вторник, на стоянке в Пардубице-Росице, он решил сварить суп прямо в кабине машины. Портативный прибор для приготовления пищи загорелся, и вскоре огнем охватило весь грузовик и стоящие рядом прицепы.

«Гореть начал газовый баллон. Ликвидировать пламя водителю удалось с помощью минеральной воды», – описала начало инцидента пресс-секретарь областных пожарных Вендула Горакова.

Шофер попытался выйти из машины с баллоном, но он снова разгорелся.

Языки пламени затронули простынь и одеяло, а через пару минут – и весь грузовик. Другие баллоны представляли угрозу для пожарных.

«Причиной пожара стала невнимательность водителя. Ущерб предварительно оценили в 3,5 млн крон. Огонь уничтожил не только груз (каркасы для автосидений), но и находящиеся поблизости полуприцепы», – констатировала Горакова.

Источник: Idnes.cz

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пожар пожарники Чехия
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