Чешский дальнобойщик не ожидал таких последствий, когда готовил суп в грузовике

Чешский водитель-дальнобойщик поставил грузовик на парковке и начал готовить суп прямо в кабине. Его невнимательность привела к серьезному пожару.

Фото: HZS Pardubického kraje

Неприятным инцидентом закончилось для водителя чешской фуры приготовление супа. Во вторник, на стоянке в Пардубице-Росице, он решил сварить суп прямо в кабине машины. Портативный прибор для приготовления пищи загорелся, и вскоре огнем охватило весь грузовик и стоящие рядом прицепы.

«Гореть начал газовый баллон. Ликвидировать пламя водителю удалось с помощью минеральной воды», – описала начало инцидента пресс-секретарь областных пожарных Вендула Горакова.

Шофер попытался выйти из машины с баллоном, но он снова разгорелся.

Языки пламени затронули простынь и одеяло, а через пару минут – и весь грузовик. Другие баллоны представляли угрозу для пожарных.

«Причиной пожара стала невнимательность водителя. Ущерб предварительно оценили в 3,5 млн крон. Огонь уничтожил не только груз (каркасы для автосидений), но и находящиеся поблизости полуприцепы», – констатировала Горакова.

Источник: Idnes.cz