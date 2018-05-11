В Чехии снова произошло землетрясение

Ученые пока не могут сказать, когда оно повторится снова и станет ли сильнее.

В четверг 10 мая на западе Чехии спустя долгое время снова произошло землетрясение. Самое сильное землетрясение в последний раз зафиксировали там в июле прошлого года. При этом речь об угрозе безопасности людей и зданий не шла. Как сообщают на сейсмической станции Геофизического института Академии наук ЧР в Новы-Костел в районе Хеба, магнитуда землетрясения составила всего 2,5.

Западная часть Чехии по-прежнему остается активной. Магнитуда 2,5 не считается чем-то опасным. В июле прошлого года она была выше – 3,1. В 16:25 произошла слабая тряска, а затем она повторилась в 16:40, но ничего особенного не случилось.

По словам очевидцев, в момент землетрясения можно было услышать звук, напоминающий проезд загруженного товарного поезда. Как сказали ученые, такое слабое землетрясение не принесло никому ущерба. Только в некоторых местах люди могли что-то почувствовать.

Специалисты пока не могут сказать, продолжатся ли землетрясения и станут ли они сильнее. В рамках Чешской Республики запад Чехии больше всего выделяется с точки зрения сейсмической активности.

Источник: novinky.cz