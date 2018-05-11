Во сколько обошелся самый дорогой клиент чешской страховой VZP?

Страховая компания Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) рассказала, сколько заплатила за год только за 20 своих самых дорогих клиентов.

Самым дорогим клиентом для чешской страховой компании Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) оказался мужчина из Пардубицкого края, страдающий гемофилией. Медицинская помощь для него стоила более 25 млн крон. Другие пациенты с этим заболеванием также оказались на первых местах списка.

За двадцать самых дорогих клиентов страховая компания заплатила более 306 млн крон. Большинство расходов (92%) пришлось на лекарства. Около 300 млн крон страховая заплатила за дорогих клиентов и в прошлые годы. Первые места всегда занимают больные гемофилией.

Среди самых накладных расходов, кроме гемофилии, также числятся трансплантации органов, мышечная дистрофия, легочная гипертензия или редкая болезнь Помпе, которая является нарушением метаболизма.

Самому молодому пациенту из указанной двадцатки 10 лет, мальчик живет в Праге. Старше всех пациентов из этого списка 82-летняя женщина из Устецкого края.

Источник: novinky.cz