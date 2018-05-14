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Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу

Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу

Vladislava M 441 0
Издание Respekt сообщило, что секретный агент Сергей Скрипаль посещал Прагу и встречался с представителями чешских спецслужб.
Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу

Двойной агент Сергей Скрипаль, который в марте этого года был отравлен в Великобритании ядовитым газом типа «Новичок», в 2012 году тайно посещал Прагу. Об этом на своем сайте сообщило чешское издание Respekt.

Кроме того, в Великобритании он как минимум один раз встречался с представителями структур безопасности Чехии. Тем не менее, источники издания не связывают покушение на жизнь Скрипаля с его посещением Праги.

Respekt утверждает, что Сергей Скрипаль, которого в 1995 году завербовала британская секретная служба MI6, занимал в российских секретных службах намного более значимую позицию, чем принято считать. По информации издания, в первой половине 90-х он руководил отделением военной разведки и знал, где размещаются его агенты в Европе. С некоторыми он был знаком лично.

В Великобритании Скрипаль работал с MI6 над раскрытием русской сети агентов, пишет Respekt.

«С этой целью англичане позволяли Скрипалю встречаться с представителями безопасности партнерских стран, с которыми сотрудничала Великобритания. С 90-х годов среди них была и Чехия. Как минимум один раз, в 2012 году, Скрипаль посетил Прагу. Здесь он ненадолго задержался, но, вероятно, его визит принес пользу местным секретным службам», – утверждает издание.

Великобритания обвинила Россию в попытке отравить Скрипаля. Затем стало известно, что яд мог происходить из Чехии. Президент ЧР Милош Земан заявил, что, по данным военной разведки, газ типа «Новичок» в небольших количествах изготавливали и тестировали в ЧР. Местный комитет охраны безопасности это опроверг.

Министерство обороны отреагировало на заявление президента. По его информации, нервно-паралитический газ новичок в Чехии синтезируют в целях противохимической обороны, но лишь в микроскопических количествах. Вероятность того, что вещество могли украсть из лаборатории, исключена.

Источник: Respekt, Ceskenoviny.cz

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