Загранпаспорт за 24 часа: В Чехии предложат экспресс-оформление документов

С июля в Чехии можно будет оформить новый паспорт в экспресс-режиме: загранпаспорт – за 24 часа, гражданский паспорт – за 2 дня.

Фото: instagram.com, Jan Hrnčíř

С июля в Чехии можно будет в экпресс-режиме оформить загранпаспорт. Это особенно поможет тем гражданам, которые в последний момент перед отъездом за границу обнаруживают, что их паспорт просрочился.

С июля новый загранпаспорт можно будет получить всего за 24 часа: до сих пор при срочном оформлении нужно было ждать как минимум 6 рабочих дней.

Экпресс-оформление паспорта подорожает: людям старше 15 лет услуга обойдется в 6000 крон.

В течение двух дней в срочном порядке можно будет получить и гражданский паспорт. В этом случае стоимость ускорения будет ниже: 1000 крон.

В обычном порядке на оформление загранпаспорта в Чехии, как и раньше, потребуется 30 дней. Стоимость оформления составит 600 крон для людей старше 15 лет. Детям младше 15 лет паспорт можно оформить за 100 крон.

Ускоренный режим сократится с 6 дней до 5, причем снизится и цена с 4000 до 3 000 крон (для людей старше 15 лет).

Интерес к оформлению загранпаспортов в ускоренном шестидневном режиме особенно возрастает летом.

«Прошлым летом мы принимали в среднем до 800 заявлений в день, в остальное время года – до 200 заявлений в день», – рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Клара Пекницова.

Подать заявление на оформление загранпаспорта в экспресс-режиме (за 24 часа) можно будет в любом муниципалитете с расширенными полномочиями или в администрации пражской городской части. Забрать готовый паспорт можно будет только в Министерстве внутренних дел возле станции метро Пражского восстания.

Здесь можно скачать подробный документ МВД о сроках и стоимости оформления паспортов.

Источник: Ministerstvo vnitra, ceskatelevize.cz