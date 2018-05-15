Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 11 °C
Загранпаспорт за 24 часа: В Чехии предложат экспресс-оформление документов

Загранпаспорт за 24 часа: В Чехии предложат экспресс-оформление документов

Vladislava M 1719 0
С июля в Чехии можно будет оформить новый паспорт в экспресс-режиме: загранпаспорт – за 24 часа, гражданский паспорт – за 2 дня.
Фото: instagram.com, Jan Hrnčíř
Загранпаспорт за 24 часа: В Чехии предложат экспресс-оформление документов

С июля в Чехии можно будет в экпресс-режиме оформить загранпаспорт. Это особенно поможет тем гражданам, которые в последний момент перед отъездом за границу обнаруживают, что их паспорт просрочился.

С июля новый загранпаспорт можно будет получить всего за 24 часа: до сих пор при срочном оформлении нужно было ждать как минимум 6 рабочих дней.

Экпресс-оформление паспорта подорожает: людям старше 15 лет услуга обойдется в 6000 крон.

В течение двух дней в срочном порядке можно будет получить и гражданский паспорт. В этом случае стоимость ускорения будет ниже: 1000 крон.

В обычном порядке на оформление загранпаспорта в Чехии, как и раньше, потребуется 30 дней. Стоимость оформления составит 600 крон для людей старше 15 лет. Детям младше 15 лет паспорт можно оформить за 100 крон.

Ускоренный режим сократится с 6 дней до 5, причем снизится и цена с 4000 до 3 000 крон (для людей старше 15 лет).

Интерес к оформлению загранпаспортов в ускоренном шестидневном режиме особенно возрастает летом.

«Прошлым летом мы принимали в среднем до 800 заявлений в день, в остальное время года – до 200 заявлений в день», – рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Клара Пекницова.

Подать заявление на оформление загранпаспорта в экспресс-режиме (за 24 часа) можно будет в любом муниципалитете с расширенными полномочиями или в администрации пражской городской части. Забрать готовый паспорт можно будет только в Министерстве внутренних дел возле станции метро Пражского восстания.

Здесь можно скачать подробный документ МВД о сроках и стоимости оформления паспортов.

Источник: Ministerstvo vnitra, ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия документы Министерство внутренних дел
Читайте
по теме 
Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году
16.05.2018 11:16 Экономика
Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году
106 0
Чешские фильмы с мировым признанием
16.05.2018 09:17 Культура
Чешские фильмы с мировым признанием
7285 0
В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»
15.05.2018 10:51 Политика
В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»
580 0
24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге
12.05.2018 06:13 Культура
24-я пражская книжная ярмарка «Мир книги» проходит в Праге
330 0
Последние новости:
16
мая
Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году
16.05.2018 11:16 Экономика
Как будет развиваться чешская экономика в 2018 году
106 0
Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана
16.05.2018 11:01 Культура
Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана
88 0
Чешское правительство не станет ограничивать обменные пункты
16.05.2018 10:40 Политика
Чешское правительство не станет ограничивать обменные пункты
267 0
15
мая
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
15.05.2018 14:08 Общество
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
1019 0
В центре Праги трамвай насмерть сбил двух пешеходов
15.05.2018 11:41 Общество
В центре Праги трамвай насмерть сбил двух пешеходов
2718 0
Пражанин получил год тюрьмы за издевательство над щенками
15.05.2018 11:37 Общество
Пражанин получил год тюрьмы за издевательство над щенками
488 0
В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»
15.05.2018 10:51 Политика
В Чехии уволили военного, которого цитировал Земан в высказывании о «новичке»
580 0
14
мая
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей
14.05.2018 14:09 Общество
В Праге появится инновационный каршеринг электромобилей
1402 0
Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу
14.05.2018 12:49 Общество
Двойной агент Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу
646 0
В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»
14.05.2018 12:23 Культура
В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»
2529 0


Мобильная версия