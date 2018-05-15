Пражанин получил год тюрьмы за издевательство над щенками

Пражский городской суд не принял апелляционную жалобу и подтвердил приговор. Ян Коржалка проведет год в тюрьме и выплатит штраф.

Мужчина, который жестоко обращался со щенками в Праге, проведет год в тюрьме. Наказание подтвердил Пражский городской суд, который отверг апелляционную жалобу обвиняемого.

За то, что Ян Коржалка утопил одного щенка в ванне, а другому нанес тяжелую травму лапы, повлекшую перелом с постоянными последствиями, ему придется сесть с тюрьму.

Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление он совершил в тот период, когда уже отбывал другое наказание условно. В прошлый раз пражанина судили за то, что он забрал у своей матери платежную карту и снимал с нее деньги.

«Апелляционный суд согласился с приговором суда первой инстанции. Наказание может показаться обвиняемому строгим и неадекватным. Тем не менее, суд констатировал, что наказание строгое, но соответствующее преступлению. Поэтому апелляционную жалобу суд не принял», – сообщила председатель судебного сената Фелиция Грушкова.

Мужчина признался в совершенном преступлении, но перед судом не выразил никакого сожаления о содеянном. Пражанин заявил, что ему не понравилось, как случай описали в СМИ.

В прошлом Коржалка уже 10 раз был осужден за различные нарушения закона (кражи, мошенничество, хулиганство, клевета и т.п.).

Источник: ceskenoviny.cz