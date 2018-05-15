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В центре Праги трамвай насмерть сбил двух пешеходов

В центре Праги трамвай насмерть сбил двух пешеходов

Vladislava M 2718 0
Трамваи от станции метро И.П. Павлова по направлению к Карловой площади идут в объезд.
В центре Праги трамвай насмерть сбил двух пешеходов

15-го мая днем, на площади И.П. Павлова в центре Праги, трамвай сбил двух пешеходов - мужчин в возрасте около 60 лет. Оба погибли на месте, несмотря на то, что врачи скорой помощи в течение 45 минут пытались вернуть их к жизни. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской скорой помощи Яна Поштова.

Трамваи от станции метро И.П. Павлова не ездят по направлению к Карловой площади. Маршруты 6, 16 и 22 идут в объезд. Движение автомобилей по магистрали на затронуто.

Авария произошла на улице Ечной (Ječná) вскоре после 10 часов утра. По словам свидетелей, мужчины переходили дорогу на красный свет и резко появились перед трамваем из-за автомобиля, который следовал по встречной полосе. В результате один из мужчин остался заклиненным под трамваем.

По данным транспортного предприятия Праги, на отрезке Карлова площадь - площадь Мира пустили временный автобус Х22. Остановка Štěpánská по направлению к Карловой площади автобусом не обслуживается.

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Темы
Прага трамвай транспорт
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