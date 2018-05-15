Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»

Родители должны будут компенсировать причиненный их детьми ущерб в размере 160 тысяч крон.

Полицейские в Остраве расследуют дело о вандализме, совершенном двумя несовершеннолетними. Несовершеннолетние повредили 9 легковых автомобилей на парковке. Один из них сказал, что им было скучно, а это занятие им показалось хорошим развлечением.

Мальчики в возрасте 12 и 14 лет в воскресенье днем проникли на частную территорию компании в Остраве, где решили поцарапать острым предметом припаркованные автомобили. В результате пострадали 9 машин. Ущерб оценивается на сумму более 160 тысяч крон. Полиции не понадобилось много времени, чтобы найти малолетних преступников.

Если бы подобное преступление совершил взрослый человек, то ему грозило бы наказание в виде лишения свободы на год. Несовершеннолетние могут не бояться суда, но их перевоспитанием теперь должны будут заняться компетентные органы. Страховые компании смогут потребовать компенсацию ущерба от их родителей.

В полиции напомнили, что подобный инцидент произошел в Остраве в январе. Тогда 4 детей обстреляли из пневматического оружия 25 машин.

Источник: idnes.cz