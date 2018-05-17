Из аэропорта до центра Праги за 25 минут: Работу над проектом возобновили

Строительство железной дороги между аэропортом Вацлава Гавела и центром Праги может начаться не раньше 2022 года.

Работы над самым сложным участком железной дороги, которая объединит центр Праги и аэропорт Вацлава Гавела, могут продолжиться. Управление по охране экономических тендеров остановило расследование по заявлению компании Pro Cedop в отношении проектных работ ж/д участка между Велеславином и Выставиште. Компания Pro Cedop забрала заявление, так как посчитала, что управление в любом случае закроет проверку.



Поезда из пражского аэропота и из Кладно будут курсировать из Велеславина к Выставиште на глубине 80 м по двум 3-километровым трубам. Участвовать в тендере на разработку проекта пожелал только один исполнитель – объединение компаний Metroprojekt a Sudop Praha.



Железнодорожное сообщение между пражским аэропортом и центром Праги уже много лет остается нереализованным проектом. Изначально планировали строить скоростную дорогу, но позже решили отказаться от амбициозного проекта в пользу электрицифицированной двухколейной железной дороги с модернизацией несоответствующего участка до Кладно.



Строительство обойдется в 30 млн крон. На электричке пассажиры аэропорта смогут добраться из Терминала 1 до центра города за 25 минут, до ближайшей станции метро Велеславин – за 11 минут. Строительство долгожданной железной дороги может начаться не раньше 2022 года.



Источник: idnes.cz