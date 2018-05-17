Разъяренный водитель переехал мужчину на парковке в чешском городе

Полиция просит очевидцев позвонить по номеру 158.

Двое мужчин на парковке в Остраве поругались, один из них решил применить силу. Он напал на 63-летнего водителя. Уезжая с места преступления, он переехал потерпевшего.

Предполагается, что конфликт между мужчинами произошел из-за парковки. Один мужчина ударил другого, тот упал на асфальт. После чего агрессор уехал с места инцидента на автомобиле Škoda Octavia, переехав колесами лежащего на земле мужчину. В целях следствия полиция не уточняет, какую часть тела переехал водитель (руку или ногу).

Сейчас разыскиваются свидетели случившегося. Известно, что нападение могла видеть женщина в розовом платье, которая должна была оказать помощь потерпевшему. Очевидцев просят позвонить по номеру 158.

Источник: idnes.cz