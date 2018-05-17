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В Праге катастрофически не хватает парковок

В Праге катастрофически не хватает парковок

Vladislava M 1 0
Исследование показало, что парковки на окраинах вмещают лишь 1% из 300 тысяч автомобилей, ежедневно приезжающих в Праге. Мест не хватает и резидентам.
В Праге катастрофически не хватает парковок

Исследования специалистов доказали, что в Праге очень тяжело припарковаться. Доступные парковки рассчитаны только на 1% из 300 тысяч водителей, которые в рабочие дни приезжают в Прагу. Мест нет даже в платных парковочных зонах для резидентов. Некоторые городские части выдают больше парковочных карт, чем мест.

Нехватку площадей для парковки подтверждают подробные исследования специалистов Факультета транспорта Чешского технического университета.

Согласно исследованию, каждый рабочий день в Прагу по главным магистралям приезжает в среднем 318 500 легковых автомобилей. Из них регулярно в столицу ездит около 75 тысяч. Только 1% из всех этих машин помещается на парковках типа P+R.

Вместительность парковок даже близко не отвечает этим цифрам. Например, на 16 доступных парковках P+R, которые размещены на окраинах города, вмещается только 3,5 тысячи авто (1% от общего количества).

«Нехватка очевидна. Из практики за границей мы знаем, что промежуточные парковки должны вмещать от 30 до 50% приезжающих автомобилей», – прокомментировал соавтор проекта Йозеф Коцоурек из Чешского технического университета.

На основании исследования эксперты из университета предложили меры, которые в будущем могут улучшить ситуацию в Праге.

Например, ускоренное расширение зон платных парковок, упрощение всей системы, значительное повышение площадей P+R. Не последнее место среди этих мер занимает развитие возможностей транспорта: например, каршеринга, байкшеринга и таких сервисов, как Uber.

Источник: Idnes.cz

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Автомобили парковка Прага транспорт
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