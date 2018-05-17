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Видео: В Чехии бушевал торнадо

Видео: В Чехии бушевал торнадо

Vladislava M 69 0
Жительница Литомержицкой области Чехии сняла на видео торнадо. Ураган направлялся к Праге.
Видео: В Чехии бушевал торнадо

Над Литомержицкой подобластью Чехии в среду вечером был зарегистрирован слабый ураган торнадо. Одна из местных жительниц сняла его на видео и опубликовала на Facebook.

Кадры были сделаны в 19:20 в районе Травчице у Литомержице. Автор видео говорит, что заметила движение торнадо на Прагу.

«Ураган выглядит как слабый торнадо, при котором вихрь контактирует с поверхностью земли. Ветер такой силы не может нанести какой-то ущерб постройкам», – прокомментировал видеозапись гидрометеоролог Мартин Новак.

К пожарным тоже никто не обращался за помощью. Единственным следствием торнадо стала поломанная ветка в Устеке.

Действительно опасный торнадо в последний раз зарегистрировали в Устецком крае Чехии в июне 2000 года в районе Хомутова. Тогда сильный ветер выкорчевал 300-летнюю липу, которая упала на часовню и разрушила ее. Торнадо повредил и крыши соседних домов.

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