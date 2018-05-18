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Чех вызвал скорую помощь из-за лужи под балконом

Чех вызвал скорую помощь из-за лужи под балконом

Vladislava M 950 0
Житель города Градец-Кралове с балкона перепутал отражение в луже с лежащим на земле человеком. На место прибыла скорая помощь и полиция.
Фото: Служба Скорой помощи Краловоградецкого края
Чех вызвал скорую помощь из-за лужи под балконом

В среду днем врачи скорой помощи и полицейские выехали в городе Градец-Кралове по тревожному сигналу. По горячей линии позвонил человек и сообщил, что с балкона своей квартиры он видит неподвижную фигуру на тротуаре. Когда врачи приехали на место, то увидели всего лишь лужу.

Служба скорой помощи Краловоградецкого края опубликовала в своем профиле Facebook фотографию и добавила комментарий.

«Наши выездные группы, включая врачей, выехали по срочному сообщению о лежащем на тротуаре человеке. Звонивший человек видел фигуру только с балкона. Он не захотел спуститься и проверить состояние пострадавшего и при необходимости помочь ему по советам оператора. По приезду на место мы определили, что человек видел с балкона лужу. Это может показаться смешным, но такие выезды обходятся налогоплательщикам в десятки тысяч крон», – написали врачи.

На место прибыла и городская полиция, которая опросила позвонившего человека. Полицейские пришли к выводу, что он не пытался их разыграть. По его словам, отражение в луже показалось ему человеком, лежащем на земле в черно-оранжевом комбинезоне.

«Мы ценим, когда люди проявляют неравнодушие. Но, естественно, всегда проверяем, не пытается ли кто-то нас разыграть», – объяснила пресс-секретарь градецкой полиции Ива Кормошова.

Источник: Idnes.cz

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врачи Чехия
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