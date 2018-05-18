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В чешском городе запретили поводки-рулетки

В чешском городе запретили поводки-рулетки

Vladislava M 537 0
В Литомержице вышло новое постановление: хозяевам собак запретили использовать поводки длиннее 1,5 метра.
В чешском городе запретили поводки-рулетки

В чешском городе Литомержице на этой неделе начало действовать новое постановление, регулирующее длину собачьих поводков. Постановление запретило владельцам собак использовать поводки длиннее 1,5 метра. Полицейские вышли на улицы, чтоб проконтролировать, как жители соблюдают новое ограничение.

Оказалось, что большинство горожан ни о чем не догадывалось.

«Я ничего об этом не знала. Что это за постановление? Мой поводок в порядке?» – такой была реакция людей, которых полиция останавливала на улицах.

Полицейские успокаивали жителей, что не будут измерять поводки в сантиметрах, но предупреждали: телескопические поводки-рулетки лучше не использовать.

Такое постановление в Литомержице пришлось принять из-за жалоб горожан. Люди с собаками на телескопических поводках часто мешали прохожим и велосипедистам на тротуарах.

Некоторые горожане, узнавшие о новом ограничении, отказались менять поводки. Тем не менее, за нарушение постановления полиция имеет право на месте выписать штраф на сумму до 1000 крон. Пока санкциями жителям не угрожают.

Источник: Idnes.cz

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Темы
животные полиция Чехия законы
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