В Праге открылся второй аутлет-центр The Prague Style Outlets

В центре уже работает больше 60 магазинов. Добраться до него можно на автобусах 312, 322 или на машине. Для посетителей предусмотрена парковка на 2000 мест.

В Праге открылся второй аутлет-центр, в котором будут продавать всевозможные товары со скидками. Центр под названием The Prague Style Outlets расположен возле пражского аэропорта.

Изначально аутлет-центр носил название Galleria Moda. В 2008 году он уже был готов к открытию. Посетить центр пражан приглашали даже с билбордов. Он был подготовлен даже изнутри. На магазинах висели вывески, привлекающие покупателей скидками. Но ни один из 160 магазинов так и не открылся, потому что итальянский инвестор неожиданно обанкротился.

Споры о том, кто будет владельцем центра, длились несколько лет. Только в 2013 году его приобрела компания бывших топ-менеджеров группы PPF.

В сотрудничестве с испанской компанией Neinver аутлет-центр, наконец, открыли. Теперь он станет серьезным конкурентом второму пражскому аутлету Fashion Arena, у которого до сих пор продажи каждый год росли на 20%.

Доехать до нового аутлет-центра можно на автобусах 312 и 322. Также новых посетителей ждет больше 2000 парковочных мест. Пока парковка бесплатная, но ненадолго. Ее сделают платной из-за близости аэропорта: чтобы люди не оставляли на ней машины на время отпусков.

На данный момент в центре открыли больше 60 магазинов. Одним из главных магнитов для покупателей должен стать магазин игрушек Hamleys – первый фирменный аутлет в Европе. Также в центре открылись магазины Adidas, Nike, Benetton, Geox, Pepe Jeans и др. Отдохнуть можно будет на террасе с кофейней: с видом на аэропорт.

Источник: Idnes.cz