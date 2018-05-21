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Партия Пиратов обещает снизить «астрономические» цены на квартиры в Праге

Партия Пиратов обещает снизить «астрономические» цены на квартиры в Праге

Vladislava M 1 0
Чешская пиратская партия в рекламной кампании перед выборами в Сенат объявила о новой цели: снизить «астрономические» цены на квартиры в столице.
Фото: Якуб Михалек, https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/
Партия Пиратов обещает снизить «астрономические» цены на квартиры в Праге

Чешская пиратская партия запустила рекламную кампанию перед выборами в Сенат. Председатель партии Якуб Михалек заявил, что партия ставит целью снизить «астрономические» цены на квартиры в Праге.

«Это недопустимо, когда молодая семья снимает или покупает квартиру 3+1 и платит за нее половину всех своих доходов», – считает Михалек.

По словам депутата, сегодня в Праге кризис с ценами на жилье. Его нужно решать на уровне столицы и государства. Поэтому партия предложила конкретную форму закона об Airbnb.

Снижать астрономические цены на квартиры партия собирается и с помощью стимулирования строительства новых квартир.

Осенью на выборах в Парламент Пираты получили 546 393 голосов (10, 79%). В Праге они были еще более успешными. В столице партия набрала 17,59% голосов в Парламенте и заняла второе место сразу после ANO, победив мощных соперников ODS и TOP 09.

Источник: Idnes.cz

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Темы
Партия пиратов партии Прага выборы Чехия недвижимость политика
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