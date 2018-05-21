Первая однополая пара в Чехии добилась официального признания отцовства

Верховный суд признал обоих мужчин отцами ребенка, выношенного суррогатной матерью.

Верховный суд ЧР в начале мая утвердил решение калифорнийского суда признать чешских гомосексуальных партнеров родителями новорожденного ребенка. О случае сообщило издание Mladá fronta Dnes (MfD). Это первый случай в Чехии, когда представителей однополой пары признали полноправными родителями ребенка.

Ребенка для партнеров выносила суррогатная мать в Калифорнии и родила несколько месяцев назад. Донорская яйцеклетка была оплодотворена сперматозоидом одного из будущих отцов. Калифорнийские инстанции признали обоих чехов родителями новорожденного.

Так как у ребенка было американское свидетельство о рождении и загранпаспорт, родители обратились к адвокату Катержине Менцловой, чтобы она помогла им получить чешские документы. Для этого им понадобилось обратиться в Верховный суд.

2-го мая суд вынес вердикт выдать ребенку свидетельство о рождении и признать обоих мужчин его отцами.

Напомним, что геи и лесбиянки в Чехии не могут вступить брак, но имеют право заключить зарегистрированное партнерство. По закону, они не могут вместе усыновить ребенка.

Источник: Ceskenoviny.cz