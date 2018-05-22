Трамвай насмерть сбил женщину в Праге

Трагедия произошла в понедельник, 21 мая, на улице Bělohorská. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Вечером в понедельник, 21 мая, между остановками Drinopol и U Kaštanu был совершен наезд трамвая на женщину. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.

Спасателям не удалось самостоятельно достать тело женщины из-под трамвая, в помощь был вызван строительный кран для поднятия вагона. Для восстановления движения общественного транспорта на участке был запущен дополнительный автобусный маршрут.

"В связи с трагическими последствиями место происшествия исследуют криминалисты", - подчеркнул пресс-секретарь чешской полиции Томаш Гулан. Кроме того, скорая помощь госпитализировала водителя трамвая. 43-летняя женщина испытала сильнейший стресс.

Это уже третий несчастный случай в этом месяце, связанный с наездом трамвая на пешеходов в Праге. Напомним, на прошлой неделе трамвай насмерть сбил двоих мужчин неподалеку от станции метро I.P. Pavlova. Пешеходы переходили дорогу на красный сигнал светофора.

Источник: novinky.cz