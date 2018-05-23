29-го мая и 1-го июня 2018 года через территорию Чехии проедет в общей сложности около 400 единиц техники США.

На следующей неделе по Чехии снова проедет американский конвой. Военные отправятся из Гермнании через Польшу на боевые учения в Прибалтику. Всего через Чехию проедет около 400 единиц техники и 1000 военных. Об этом сообщил представитель Министерства обороны ЧР Якуб Файнор.

Американские военные проедут Чехию в два этапа. Каждая группа будет разделена на несколько частей, чтобы не перекрывать движение транспорта. Передвижение запланировано на 29-го мая и 1-го июня.

За последние три года по Чешской Республике проехало несколько крупных конвоев американской армии. Наибольшее внимание вызвал первый из них. Хотя против него высказывались противники НАТО, во время пути и на отдельных остановках американских военных приветствовали тысячи жителей Чехии.

Источник: Ceskenoviny.cz