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По Чехии снова проедет американский конвой

По Чехии снова проедет американский конвой

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29-го мая и 1-го июня 2018 года через территорию Чехии проедет в общей сложности около 400 единиц техники США.
По Чехии снова проедет американский конвой

На следующей неделе по Чехии снова проедет американский конвой. Военные отправятся из Гермнании через Польшу на боевые учения в Прибалтику. Всего через Чехию проедет около 400 единиц техники и 1000 военных. Об этом сообщил представитель Министерства обороны ЧР Якуб Файнор.

Американские военные проедут Чехию в два этапа. Каждая группа будет разделена на несколько частей, чтобы не перекрывать движение транспорта. Передвижение запланировано на 29-го мая и 1-го июня.

За последние три года по Чешской Республике проехало несколько крупных конвоев американской армии. Наибольшее внимание вызвал первый из них. Хотя против него высказывались противники НАТО, во время пути и на отдельных остановках американских военных приветствовали тысячи жителей Чехии.

Источник: Ceskenoviny.cz

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США Чехия
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