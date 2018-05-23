Министр труда Чехии предлагает программу для переезда медсестер из Украины

Министр говорит, что Чехии требуется несколько тысяч сотрудников в области здравоохранения и медицинской помощи.

В Чехии хотят создать специальную программу по приглашению на работу патронажных медсестер из Украины, чтобы ускорить процесс их переезда. Сейчас в республике не хватает несколько тысяч таких сотрудниц, которые могли бы заботиться о пенсионерах, людях с ограниченными возможностями и о других нуждающихся в помощи.

Об этом в понедельник журналистам рассказала министр труда в отставке Ярослава Немцова. Она предлагает ввести упрощенную программу для приезда гражданок Украины, готовых взяться за такую работу в Чехии. Министр считает, что такая программа могла бы помочь с приглашением иностранных специалистов и в другие отрасли. Торговая палата такое предложение приветствует. В Чехии уже давно жалуются на сложности с оформлением разрешения на работу для иностранцев.

Сейчас в Чехии наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. Он ниже всех остальных стран ЕС. В последний раз в ЧР такая низкая безработица была только в 1997 году. К концу апреля она достигла всего 3,2%. На бирже труда состоит 242 тыс. человек, на которых приходится 267 тыс. вакансий. Работодатели жалуются, что им не хватает сотрудников, поэтому хотят приглашать работников из-за границы. Как сообщает министр Немцова, в ЧР работает около 374 тыс. иностранцев, из них 280 тыс. – из стран ЕС, остальные – из других стран. Из Украины приехало работать более 70 тыс. человек.

Медицинской сестре из Украины для работы в Чехии нужна долгосрочная виза на два года. Как говорит министр, ждать визы в некоторых случаях приходится почти год. По новым правилам, медсестра могла бы приехать в ЧР по трехмесячной шенгенской визе и начать работать сразу. В это время ее работодатель мог бы сразу подать заявление на долгосрочную визу для своей сотрудницы. Как только документы через пару месяцев будут готовы, медсестра сможет «формально» съездить за ними на родину. Так видит выход из ситуации министр труда в отставке.

Немцова также отметила, что откорректировать можно и правила подачи коллективных заявлений. Должны сократиться сроки рассмотрения документов в Чехии, а также в консульствах в Киеве и Львове. Измениться также должна и система проверки. Немцова хотела бы изменить и правила трудоустройства через агентства.

На прошлой неделе министр труда в отставке Ярослава Немцова побывала с рабочим визитом в Украине. Некоторые работодатели обращают внимание на то, что Чехии следует искать сотрудников не только в Украине, но и в других странах. Такой отток украинцев в более развитые страны может негативно сказаться на экономическом развитии их родины. Только в одну Польшу из Украины в прошлом году переехал один миллион украинцев.

Источник: lidovky.cz