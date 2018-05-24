В Чехии иностранец попал в больницу из-за навигатора

Мужчина слепо действовал указаниям навигатора и врезался в насыпь песка.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. 63-летний водитель Мерседеса с тремя пассажирами направлялись из Остравы в Оломоуц. Навигатор указал мужчине, что автомобилю необходимо держаться левее, после чего Мерседес на полном ходу въехал на ремонтируемый участок дороги и оказался в насыпи песка.

Компания была госпитализирована в близлежащие больницы. Водителю и двоим пассажиркам придется задержаться под присмотром врачей, другого пассажира после осмотра отпустили.

Сообщается, что водитель был трезв. Ущерб автомобилю предварительно оценили в 200 тысяч крон.

Источник: denik.cz