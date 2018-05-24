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Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению

Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению

Vladislava M 634 0
Дыхательный тест показал два промилле алкоголя.
Пьяная чешка пришла сдавать экзамен по вождению

На заключительный экзамен в автошколе в чешском городе Угерске-Градиште одна из студенток явилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь за угрозу общественной безопасности под влиянием алкоголя ей грозит до года тюрьмы и крупный штраф.

О случае сообщили в полицию инструктор автошколы и проверяющий инспектор в полдесятого утра.

«В автомобиле от женщины чувствовался запах алкоголя», – рассказала пресс-секретарь полиции Ленка Яворкова.

Прибывших на место полицейских удивили результаты дыхательного теста. 59-летняя женщина, которая сдавала экзамен за рулем автомобиля Suzuki Swift, надышала 2,29 промилле алкоголя.

«Водитель согласилась с измеренными значениями и призналась, что прошлым вечером употребила большое количество алкоголя», – добавила пресс-секретарь полиции.

В позапрошлом году аналогичный случай произошел в Остраве. В тот раз инструктор не заметил, что 50-летний ученик сильно пьян. Машину остановили полицейские, которые и захотели провести проверку. Дыхательный тест показал почти 4 промилле алкоголя.

А вот в Шумперской подобласти несколько лет назад пьяным оказался инструктор автошколы. Он надышал почти 3,5 промилле.

Источник: Idnes.cz

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Темы
автошкола Чехия алкоголь полиция
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