В Праге планируют снос знаменитого моста через Влтаву

Исторический мост снесут, а на его месте построят копию.



Управление железных дорог Чехии собирается снести мост между Вытонью и Смиховом в Праге из-за его плохого технического состояния. На его месте появится новый мост, который во многом будет напоминать своего предшественника. Деконструкции моста пока мешает статус моста как достопримечательности, но Министерство культуры должно будет пересмотреть его.

Пресс-атташе Управления железными дорогами сообщило, что нынешнее состояние металлической конструкции не подлежит ремонту при его дальнейшем использовании по назначению. Исследование состояния моста показало, что реконструкция позволила бы продлить ему жизнь всего на 30 лет. Новая конструкция, наоборот, прослужит 100 лет. Отремонтировать можно только основу моста, а металлическая часть больше не пригодна для использования. Управление планирует возвести такой же мост, как сейчас, чтобы он не особенно отличался своим внешним видом.

Начало демонтажных работ и строительство на его месте нового будет зависеть от того, когда Министерство культуры лишит объект статуса памятника культуры.

В мэрии уже возмутились тем, что мост хотят снести. Заместитель мэра по вопросам территориального развития Петра Колинска считает, что это иконический объект, и город не должен его лишиться. В то же время она согласилась с тем, что если мост нельзя реконструировать, то на его месте должна появиться копия.

Источник: lidovky.cz