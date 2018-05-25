Отмена встречи с Сильвестром Сталлоне в Праге вызвала скандал

Разъяренные поклонницы обратились в полицию с обвинением организатора встречи в мошенничестве.

Фото: sylvesterstallone.com

Чешская полиция проверяет акцию «Вечер с мегазведой» (Večer s Megastar), на которую в эту субботу в Прагу должен был приехать американский актер Сильвестр Сталлоне. Выступление кинозвезды ожидали в арене Tipsport. В последний момент фирма-организатор Europa Events по SMS и электронной почте информировала всех покупателей билетов о том, что встреча переносится на октябрь. Из-за этого некоторые поклонники обратились в полицию.

Делом занялась полиция Либерецкого края, которой позвонили две девушки из города Яблонец-над-Нисой.

«Эти две девушки были первыми, кто подал жалобу на мошенничество», – сообщила пресс-секретарь либерецкой краевой полиции Власта Суханкова.

Поклонников насторожило, в первую очередь, то, что на официальном сайте Сталлоне опубликовали опровержение информации о пражской встрече.

В объявлении за июль прошлого года говорится, что встреча, анонсированная в мае 2018 года в Праге, не состоится, потому что представители компании-организатора официально не связывались с Сильвестром Сталлоне и его агентами.

Менеджер компании-организатора Europa Events Мартина Елинкова настаивает на том, что акция все же пройдет.

«Это не моженничество! Нас весьма огорчило, что в обществе распространилась такая информация. Акцию перенесли по другим причинам», – заявила она.

По словам Елинковой, деньги за билеты можно вернуть. Точную причину переноса встречи должны сообщить в ближайшее время.

Источник: Idnes.cz