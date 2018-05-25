Эти новые продукты вошли в список лучших по версии чешских потребителей

В Чехии составили список новых продуктов, которые появились на чешском рынке за период с января 2017 по конец мая 2018 года.

Чехи выбрали лучшие новые продукты в магазинах в рамках 18-го конкурса «Выбор потребителей». Всего в список вошло 50 наименований товаров, которые дополнили торговый ассортимент. Больше всего голосов набрали жвачки Mentos.

В конкурсе участвовали продукты, которые пришли на чешский рынок в период с января 2017 до конца мая 2018 года. Табачные изделия в голосовании не участвовали. Всего было заявлено 150 новых наименований товаров, которые конкурировали между собой в 37 продовольственных и 13 непродовольственных номинациях. Победителей выбирали 4 тысячи потребителей.

Кроме классических категорий: пиво, кофе, сыры, конфеты, корм для животных, косметика для загара и др. – в конкурсе также появилась и такая номинация, как пищевые добавки для мужской потенции.

Среди покупателей по-прежнему сохраняется тенденция по стремлению к здоровому образу жизни. На это реагируют и производители, которые предлагают более полезные продукты.

В номинации лучший газированный безалкогольный продукт победил PEPSI WILD CHERRY, пиво – RADEGAST RÁZNÁ 10, молоко и творог – CLEVER TVAROH, холодный чай – LIPTON GREEN TEA MATCHA, алкоголь – JACK DANIEL’S RED DOG.

Источник: aktualne.cz