Правда или миф? Чего ждать от GDRP - нового закона об обработке персональных данных

С 25 мая в Чехии начал действовать закон GDRP, говорить о котором начали ещё полгода назад из-за слишком высоких штрафов за его нарушение. Рассмотрим 5 самых распространенных мифов о новом законе.

Миф 1 - Врачи не могут называть пациента по имени - Неправда.

Долго обсуждался вопрос о том, могут ли медсестры называть пациента в залах ожидания его полным именем. «За то, что медсестра позовет пана Новака на прием в присутствии остальных пациентов, давать ей штраф никто не будет. Хотя, по мнению нашего Управления, лучше бы было ввести анонимную систему, которой уже давно пользуется чешская почта», - пояснил представитель Управления по защите персональных данных Томаш Патак.

Миф 2 - Все клубные карты придется обновить - Правда.

Если вы являетесь членом какой-либо программы лояльности, будьте готовы заполнить новую регистрационную форму и дать новое согласие на обработку ваших данных. Компаниям придется поменять всю базу данных своих клиентов, так как до вступления закона она содержала информацию, которую сейчас без разрешения клиента использовать нельзя.

Миф 3 - Школам нельзя публиковать фотографии со школьных мероприятий - Неправда.

Самая большая паника в Чехии была именно вокруг мифа о том, что школам будет запрещено размещать на своих сайтах фотографии со школьных мероприятий, не спросив разрешения у родителей учеников. Это неправда. Единственное изменение, пришедшее с новым законом - школы не могут указывать имя ученика под фотографией, предварительно не сообщив об этом родителям.

Миф 4 - Нужно снова дать разрешение на новостную рассылку компаний - Неправда.

«Этот вопрос регулирует директива ePrivacy, а также закон №480/2004. GDRP никакого влияния на email рассылку не оказывает. Вы всегда можете отказаться от рассылки, если не хотите получать сообщения от компании», - отметил Владан Рамиш из юридического отдела компании MAFRA.

Миф 5 - Дополнительная подпись у ветеринара - Правда.

С сегодняшнего дня ветеринарам будет необходимо получить разрешение на отправку приглашений на вакцинацию вашего питомца. Исключение составляют обязательные в Чехии прививки (например, вакцинация от бешенства).

Кроме того, ветеринары будут уточнять, могут ли они отправлять в лабораторию анализы, взятых у вашего питомца, с указанием ваших персональных данных. В случае вашего отказа образцы будут отправлены в зашифрованном виде.

Источник: idnes.cz