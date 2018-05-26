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Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы

Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы

artyommm 260 0
В то же время региональные власти призывают правительство возобновить проект «Украина», по которому украинские врачи могли приехать в Чехию на работу по упрощенной схеме.
Чешские медики не хотят, чтобы украинцы приезжали работать в больницы

Региональные власти протестуют против того, чтобы проект по привлечению врачей в Чехию из Украины остановился. В Ассоциации краев ЧР говорят, что это может стать угрозой для национальной сферы здравоохранения. В то же время проект критикуют Чешская медицинская палата и другие профессиональные палаты.

Гетманы категорически отказываются от остановки проекта «Украина». Власти краев призывают правительство и Министерство здравоохранения как можно скорее провести новое заседание и возобновить проект. Регионы считают, что он помогает решать сложные ситуации в больницах на окраинах республики. В противном случае граждане страны могут столкнуться с невозможностью получить медицинскую помощь.

Квалифицированные врачи из Украины работают в чешских больницах преимущественно в специализированных отделениях, куда не удается привлекать чешских медиков. Без медперсонала из Украины их давно пришлось бы уже закрыть.

Об окончании проекта с премьер-министром в отставке Андреем Бабишем в свое время договорились профессиональные палаты. Тем не менее, завершение сотрудничества с медиками из Украины не должно коснуться медицинских сестер из этой страны.

Профессиональные палаты выражали недовольство тем, что для украинцев действуют другие правила, в отличие от остальных стран вне ЕС. Приезжие врачи должны сдавать профессиональный экзамен и тест на знание языка, у них обязательно должна быть практика, и работать они могут только под присмотром. Но Министерство здравоохранения ЧР сделало для украинцев исключение.

Представители региональных властей на это ответили тем, что никогда на работу в больницы не принимали специалистов без проверки квалификации. Риск для чешских пациентов исключен.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Медицина и фармацевтика Чехия Украина украинцы врачи
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