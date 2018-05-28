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60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры

60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры

Yuliya Boda 1173 0
В скором времени Чехия перейдет на новый стандарт телерадиовещания DVB-T2. Многие телевизоры этот формат не поддерживают.
60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры

Прежний формат телерадиовещания DVB-T Чехия перестанет использовать уже с 1 февраля 2021 года. Его заменит более современный стандарт DVB-T2, который многие ранние модели телевизоров не поддерживают. Ожидается, что около 60% семей в Чехии придется купить новый телевизор.

Чехия - не единственная страна, заявившая об этих изменениях. Решение о переходе на DVB-T2 было принято всеми странами, входящими в Международный союз электросвязи (ITU).

Во многих европейских странах, где процент жителей, использующих телевизор ежедневно, уже не настолько велик, эта новость не вызвала бурные обсуждения. В Чехии же можно наблюдать обратную тенденцию: телевизор есть у 95% семей, а время, которое чехи проводят за экранами телевизоров, постоянно растет. Согласно данным компании Nielsen Admosphere, зрители старше 15 лет смотрят телевизор в среднем 3 часа 45 минут в день, что на 31 минуту больше, чем 10 лет назад.

Новая технология позволит смотреть больше программ в разрешении HD. Если старый стандарт позволял транслировать от 4 до 8 программ в классическом формате, то в сети DVB-T2 будут показывать до 18 программ в обычном разрешении или 6-8 программ в HD. Кроме того, DVB-T2 будет поддерживать разрешение Ultra HD.

Зрители с новыми моделями телевизоров могут протестировать новый формат уже сейчас.

«Мы уже установили две переходные сети. Сеть Česká televize, которая транслируется у 99,6% зрителей в Чехии, была полностью модернизирована за полгода. Все программы телеканала теперь можно смотреть в лучшем качестве абсолютно бесплатно», - отметил Марцел Прохазка, директор Чешских Телерадиокоммуникаций.

Источник: lidovky.cz

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Чехия телевидение технологии
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