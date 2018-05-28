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В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду

В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду

Vladislava M 342 0
Евросоюз собирается штрафовать государства за пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке.
В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду

В Евросоюзе собираются запретить одноразовые изделия из пластика. За пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке, государства Евросоюза планируют штрафовать. Об этом 27-го мая сообщило немецкое издание Funke Mediengruppe.

Пакет мер борьбы с пластиковым мусором Еврокомиссия должна представить сегодня в Брюсселе.

Согласно новой директиве, запрет коснется тех одноразовых пластиковых изделий, альтернативу которым можно купить по доступной цене. Это одноразовая посуда, трубочки для напитков, столовые приборы, пластиковые палочки для воздушных шаров и ватные палочки.

Также в Евросоюзе хотят ограничить применение пластиковых упаковок, в которых закусочные продают еду на вынос.

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Темы
экология законы Евросоюз
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