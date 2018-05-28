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Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах

Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах

Vladislava M 381 0
Депутаты хотят смягчить закон о запрете курения в ресторанах. Однако большинство чехов его поддерживает.
Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах

В Чехии прошел почти год с момента принятия закона о запрете курения в общественных заведениях. Социологический опрос показал, что его поддерживает 71% чехов. Категорически против этого закона 12% жителей Чехии. Такие данные показало исследование Факультета социальных наук Карлова Университета, проведенное в сотрудничестве с агентством Ipsos в мае.

Согласно исследованию, в Чехии курит примерно четверть населения.

«28% курильщиков решительно против того, что им запрещают курить в ресторанах», –  рассказал директор Ipsos Central Europe Радек Ялувка.

Тем не менее, курящие люди в Чехии стали больше понимать, что зажженной сигаретой ограничивают свободу некурящих. Если 6 лет назад это признавало 28% курильщиков, то теперь их количество выросло до 41%.

Также исследование показало, что люди стали ходить в рестораны чаще, чем три года назд. Посещаемость повысилась, в первую очередь, благодаря некурящим, которые раньше ходили в рестораны только по исключительным случаям.

На данный момент депутаты партии ODS в Чехии хотят смягчить закон о запрете курения и позволить в ресторанах, театрах, кино и других культурных заведениях открывать помещения для курящих людей. Владельцам баров хотят разрешить выбирать, для курящих или некурящих посетителей предназначено их заведение.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
сигареты курение законы рестораны Чехия
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