Видео: Случайный прохожий спас задыхающегося в автомобиле ребенка в Чехии

Родители бросили девочку в закрытом автомобиле под прямыми солнечными лучами и пошли за покупками. Температура воздуха в тени составляла 29 градусов тепла.

Благодаря внимательности случайного прохожего полиции удалось спасти перегревшегося ребенка, закрытого в одном из автомобилей на парковке перед торговым центром в Брно. В понедельник вечером мужчина позвонил в полицию и сообщил, что видит оставленного в машине ребенка.

Полицейские прибыли на место в обнаружили, что в автомобиле, стоящем под прямыми солнечными лучами, сидит маленькая девочка.

«Девочка сидела со свешенной головой, тяжело дышала и не реагировала на громкие стуки по стеклу. Свидетель сообщил, что уже несколько минут вместе с другими людьми пытается найти ее родителей», – рассказал пресс-секретарь брненской полиции Якуб Гханем.

Температура воздуха в тот момент составляла 29 градусов тепла в тени. В закрытом автомобиле воздух был еще на несколько десятков градусов теплее. Полиции пришлось разбить молотком стекло, чтобы спасти трехлетнего ребенка.

Вспотевшей девочке, практически без чувств, полицейские давали воду и охлаждали влажными платками. Вскоре на место прибыла и служба скорой помощи. Одновременно с ней к машине, наконец, подошли родители ребенка.

Они пытались обмануть полицию, что отсутствовали всего 5 минут, но, наконец, признались, что их не было примерно 20 минут. Врачи осмотрели ребенкаи передали его родителям. Полиция подозревает их в уголовном преступлении.

Источник: Novinky.cz, Idnes.cz