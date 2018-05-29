Чехия дает врачам из Украины год, чтобы сдать экзамены

Украинские врачи, которые уже работают в Чехии, получили отсрочку на год, чтобы сдать квалификационные экзамены на чешском языке.

Врачам из Украины, которые на данный момент работают в Чехии, нужно будет сдать квалификационный экзамен в течение года. Министерство здравоохранения сделало исключение по заявлению Ассоциации краев, которым не хватает врачей в больницах. После переговоров с премьером Андреем Бабишем об этом сообщили министр здравоохранения Адам Войтех и председатель Ассоциации краев Яна Вилдуметзова.

Проект «Украина» премьер в апреле пообещал завершить, так как его критиковали палаты врачей и стоматологов.

Если бы врачи не приехали в Чехию раньше в рамках проекта Украина, им нужно было бы перед самостоятельной работой с пациентами закончить полугодовую практику под контролем и сдать квалификационные экзамены на чешском языке.

Сейчас министерство дало им годовую отсрочку. Отсрочка распространяется только на тех врачей из Украины, которые уже работают в Чехии.

Источник: Ceskenoviny.cz