Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 22 °C
Чешское правительство утвердило закон об ограничении пунктов обмена валют

Чешское правительство утвердило закон об ограничении пунктов обмена валют

Vladislava M 342 0
При обмене по невыгодному курсу клиенты смогут отказаться от договора, но только если сумма сделки составит не больше 1000 евро.
Чешское правительство утвердило закон об ограничении пунктов обмена валют

Клиенты пунктов обмена валют в Чехии, по всей вероятности, все-таки получат право в течение двух часов после обмена денег отказаться от транзакции. Сумму сделки из-за возможных спекуляций и злоупотребления новым правом ограничили до 1000 евро.

Поправку к закону о деятельности валютных пунктов 30-го мая приняло правительство. Об этом сообщило Министерство финансов ЧР.

Постановление должно защитить, в первую очередь, туристов от тех валютных пунктов, которые предлагают заниженный, невыгодный для клиентов курс обмена.

Такую меру ограничения в прошлом году министерству предложил Нацбанк ЧР, который контролирует деятельность валютных пунктов.

«Не секрет, что деятельность некоторых обменных пунктов, прежде всего, в центре Праги, не способствует хорошему авторитету Чехии. На Староместской площади турист может получить за 1 евро всего 15 крон или заплатить комиссию 28%. К сожалению, клиенты не всегда могут сориентироваться в информационных бланках. К тому же информацию о комиссиях намеренно публикуют так, чтобы не привлекать внимание», – прокомментировала министр финансов в отставке Алена Шиллерова.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
обменник курсы валют Прага законы правительство
Читайте
по теме 
Клиенты обменников в Праге смогут вернуть деньги в течение 2 ч
22.05.2018 12:46 Экономика
Клиенты обменников в Праге смогут вернуть деньги в течение 2 ч
1192 0
Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах
19.02.2018 08:42 Общество
Новый закон защитит туристов в Чехии от обмана в обменных пунктах
2616 0
Сколько денег теряет турист на обмене валют в Праге
31.10.2017 11:56 О Праге
Сколько денег теряет турист на обмене валют в Праге
6361 0
Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями
01.09.2017 16:35 Общество
Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями
3532 0
Последние новости:
30
мая
Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии
30.05.2018 09:41 Общество
Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии
209 0
Закон о запрете курения в Чехии не будут смягчать
30.05.2018 09:26 Общество
Закон о запрете курения в Чехии не будут смягчать
159 0
29
мая
Чехия дает врачам из Украины год, чтобы сдать экзамены
29.05.2018 13:51 Общество
Чехия дает врачам из Украины год, чтобы сдать экзамены
923 0
Видео: Случайный прохожий спас задыхающегося в автомобиле ребенка в Чехии
29.05.2018 13:16 Общество
Видео: Случайный прохожий спас задыхающегося в автомобиле ребенка в Чехии
1977 0
Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт
29.05.2018 12:09 Экономика
Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт
1585 0
28
мая
Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»
28.05.2018 14:20 Экономика
Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»
575 0
Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах
28.05.2018 13:23 Общество
Как чехи относятся к запрету курения в ресторанах
1012 0
В Чехии дорожают дачи
28.05.2018 13:19 Экономика
В Чехии дорожают дачи
1144 0
В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду
28.05.2018 12:26 Общество
В Чехии могут запретить одноразовую пластиковую посуду
703 0
60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры
28.05.2018 11:46 Общество
60% семей в Чехии придется купить новые телевизоры
2729 0


Мобильная версия