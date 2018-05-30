Чешское правительство утвердило закон об ограничении пунктов обмена валют

При обмене по невыгодному курсу клиенты смогут отказаться от договора, но только если сумма сделки составит не больше 1000 евро.

Клиенты пунктов обмена валют в Чехии, по всей вероятности, все-таки получат право в течение двух часов после обмена денег отказаться от транзакции. Сумму сделки из-за возможных спекуляций и злоупотребления новым правом ограничили до 1000 евро.

Поправку к закону о деятельности валютных пунктов 30-го мая приняло правительство. Об этом сообщило Министерство финансов ЧР.

Постановление должно защитить, в первую очередь, туристов от тех валютных пунктов, которые предлагают заниженный, невыгодный для клиентов курс обмена.

Такую меру ограничения в прошлом году министерству предложил Нацбанк ЧР, который контролирует деятельность валютных пунктов.

«Не секрет, что деятельность некоторых обменных пунктов, прежде всего, в центре Праги, не способствует хорошему авторитету Чехии. На Староместской площади турист может получить за 1 евро всего 15 крон или заплатить комиссию 28%. К сожалению, клиенты не всегда могут сориентироваться в информационных бланках. К тому же информацию о комиссиях намеренно публикуют так, чтобы не привлекать внимание», – прокомментировала министр финансов в отставке Алена Шиллерова.

Источник: ceskenoviny.cz