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Закон о запрете курения в Чехии не будут смягчать

Закон о запрете курения в Чехии не будут смягчать

Vladislava M 159 0
В Чехии и дальше будет действовать полный запрет на курение в общественных местах. Депутаты не приняли предложение о смягчении закона.
Закон о запрете курения в Чехии не будут смягчать

В ресторанах и других общественных местах Чехии и дальше будет действовать полный запрет на курение. 29-го мая Парламент отверг депутатский законопроект о послаблении закона о запрете курения.

Поправка к закону должна была позволить владельцам заведений обустраивать отдельные курительные помещения. Для небольших заведений, в которых не подают еду, предполагались еще большие послабления.

За то, чтобы законопроект не был принят, проголосовал 91 депутат из 172 присутствующих. Большинство депутатов посчитало, что закон о запрете курения в Чехии нужно оставить в его действующей форме в целях защиты здоровья населения.

Опрос общественного мнения в мае 2018 года показал, что полный запрет на курение в общественных местах поддерживает 71 процент чехов. Категорически против закона 12 процентов жителей Чехии.

Источник: Ceskenoviny.cz

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Темы
курение законы Чехия правительство рестораны
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