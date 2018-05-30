Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии

Из-за поломки проезжу часть на шоссе D5 пришлось временно перекрыть. На данный момент движение восстановлено.

Поломанная машина из американского военного конвоя сегодня утром затруднила движение на шоссе D5 возле съезда на Пльзень. На 67-м километре шоссе, по направлению к Праге, из-за этого временно перекрыли проезжую часть. На месте образовывались пробки.

Эту информацию Управлению дорог и магистралей подтвердила пресс-секретарь краевой полиции Маркета Фиалова. Дефект удалось устранить, и движение на шоссе возобновили.

Со вторника по Чехии передвигается американский военный конвой. Машины следуют на боевые учения Saber Strike 2018 в Прибалтику. Первые машины пересекли границу ЧР в Розвадове около половины восьмого вечера.

Всего через территорию Чехии должны проехать около 400 машин и 1000 военных. Конвой разделили на две части. Первая часть въехала в Чехию во вторник и в ночь на сегодня. Вторая часть проедет через страну в четверг вечером.

Источник: Ceskenoviny.cz