Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии

Поломанная машина из американского военного конвоя сегодня утром затруднила движение на шоссе D5 возле съезда на Пльзень. На 67-м километре шоссе, по направлению к Праге, из-за этого временно перекрыли проезжую часть. На месте образовывались пробки.
Эту информацию Управлению дорог и магистралей подтвердила пресс-секретарь краевой полиции Маркета Фиалова. Дефект удалось устранить, и движение на шоссе возобновили.
Со вторника по Чехии передвигается американский военный конвой. Машины следуют на боевые учения Saber Strike 2018 в Прибалтику. Первые машины пересекли границу ЧР в Розвадове около половины восьмого вечера.
Всего через территорию Чехии должны проехать около 400 машин и 1000 военных. Конвой разделили на две части. Первая часть въехала в Чехию во вторник и в ночь на сегодня. Вторая часть проедет через страну в четверг вечером.
Источник: Ceskenoviny.cz