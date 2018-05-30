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Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии

Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии

Vladislava M 209 0
Из-за поломки проезжу часть на шоссе D5 пришлось временно перекрыть. На данный момент движение восстановлено.
Поврежденная машина из американского конвоя заблокировала движение в Чехии

Поломанная машина из американского военного конвоя сегодня утром затруднила движение на шоссе D5 возле съезда на Пльзень. На 67-м километре шоссе, по направлению к Праге, из-за этого временно перекрыли проезжую часть. На месте образовывались пробки.

Эту информацию Управлению дорог и магистралей подтвердила пресс-секретарь краевой полиции Маркета Фиалова. Дефект удалось устранить, и движение на шоссе возобновили.

Со вторника по Чехии передвигается американский военный конвой. Машины следуют на боевые учения Saber Strike 2018 в Прибалтику. Первые машины пересекли границу ЧР в Розвадове около половины восьмого вечера.

Всего через территорию Чехии должны проехать около 400 машин и 1000 военных. Конвой разделили на две части. Первая часть въехала в Чехию во вторник и в ночь на сегодня. Вторая часть проедет через страну в четверг вечером.

Источник: Ceskenoviny.cz

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США дороги Чехия
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