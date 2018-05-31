В Чехии впервые пройдет День открытых коворкингов

За один день можно будет посетить сразу несколько коворк-студий.

Проект Navolnenoze.cz во главе с Робертом Влахом, самым известным в стране фрилансером, организует 1 июня День открытых коворкингов. В акции будет участвовать 50 коворк-студий, половина из которых находится в Праге. Всего в столице работает 30 коворкингов, благодаря чему Прагу можно отнести к мировым центрам этого тренда.

Мероприятие призвано популяризировать коворкинги и привлечь к ним внимание новых посетителей, которые хотели бы поработать в подобном пространстве. За один день любой желающий может посетить сразу несколько коворк-студий и лично протестировать каждый из них.

В акции будут участвовать не только крупные коворкинги, но и пространства меньшей площади. Многие коворк-студии отличаются особенным интерьером и дизайнерской мебелью, что делает их еще более интересными для посетителей.

Список коворкингов участников можно посмотреть на специальной странице акции в Фейсбуке.

Источник: tyinternety.cz