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Чехи стали снова чаще болеть

Чехи стали снова чаще болеть

Yuliya Boda 349 0
В прошлом году общее количество дней, которые чехи провели на больничном, составило 72,7 млн. Это на 2,4 млн дней больше, чем в предыдущем году.
Чехи стали снова чаще болеть

По данным Чешского статистического усправления, жители Чехии стали проводить больше дней на больничном. Из-за нетрудоспособности на своих рабочих местах каждый день отсутствовало около 199 тыс людей. Наибольшее количество заболеваний было зарегистрировано в Либерецком и Плзеньском краях, в то время как в Праге, Оломоуцком и Южноморавском краях больничных было значительно меньше.

«Рост заболеваемости может быть связан с тем, что сотрудники постепенно привыкают к новым условиям получения пособий по нетрудоспособности. Из-за того что первые три дня болезни официально не оплачиваются, работники стараются взять пару выходных (так называемые sick days)», - отметила Яна Косткова, специалист Чешского статистического управления.

Нетрудоспособность работников была в основном вызвана различными заболеваниями. Лишь в 3% случаев речь шла о несчастных случаях на рабочем месте. На все больничные в 2017 году государство выделило около 18,3 млрд крон. 

Источник: denik.cz

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Темы
Чехия Болезни работа
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