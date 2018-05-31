Чехи стали снова чаще болеть

В прошлом году общее количество дней, которые чехи провели на больничном, составило 72,7 млн. Это на 2,4 млн дней больше, чем в предыдущем году.

По данным Чешского статистического усправления, жители Чехии стали проводить больше дней на больничном. Из-за нетрудоспособности на своих рабочих местах каждый день отсутствовало около 199 тыс людей. Наибольшее количество заболеваний было зарегистрировано в Либерецком и Плзеньском краях, в то время как в Праге, Оломоуцком и Южноморавском краях больничных было значительно меньше.

«Рост заболеваемости может быть связан с тем, что сотрудники постепенно привыкают к новым условиям получения пособий по нетрудоспособности. Из-за того что первые три дня болезни официально не оплачиваются, работники стараются взять пару выходных (так называемые sick days)», - отметила Яна Косткова, специалист Чешского статистического управления.

Нетрудоспособность работников была в основном вызвана различными заболеваниями. Лишь в 3% случаев речь шла о несчастных случаях на рабочем месте. На все больничные в 2017 году государство выделило около 18,3 млрд крон.

Источник: denik.cz