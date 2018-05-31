В Чехии стартовал самосбор клубники

Первая неделя уже позади. Собранную своими силами клубнику можно выкупить у владельцев плантаций, например, по цене 45 крон за килограмм.

В этом году сезон сбора клубники в Чехии начался раньше. Благодаря теплой и солнечной погоде, которая держалась последние несколько недель, ягоды уже созрели, а владельцы плантаций начали приглашать всех желающих на сбор клубники.

Люди массово приезжают на места самосбора. После того как ягоды собраны, они идут к палаткам, где взвешивают свой "улов" и выкупают клубнику по выгодным ценам. Так, например, уже происходит на клубничной плантации в Шаквице в районе Бржецлава, а также во многих других местах по всей республике.

Владельцы плантаций говорят, что на самосбор выстраиваются длинные очереди из машин. Некоторые фермеры даже переживают, чтобы ягод хватило на всех. В Чехии можно собрать клубнику разных сортов, большинство из них происходит из Италии. Кто-то предпочитает сорт "Румба", кто-то - "Кармен".

Ягоды на пунктах выкупа самосбора можно приобрести по цене, например, 45 крон за кг.

Источник: novinky.cz