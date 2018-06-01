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В Праге проведут памятную акцию в честь детских жертв коммунизма

В Праге проведут памятную акцию в честь детских жертв коммунизма

Vladislava M 106 0
1-го июня, на Международный день детей, в Праге проведут акцию памяти в честь детей, погибших в коммунистических тюрьмах. Акция пройдет на Дяблицком кладбище в 17:00.
В Праге проведут памятную акцию в честь детских жертв коммунизма

На Дяблицком кладбище в Праге противники коммунистической диктатуры сегодня проведут акцию в память о погибших в тюрьмах детях. Акция проходит каждый год 1-го июня, в честь Международного дня детей. Ее организовывает инициатива Bez komunistů.cz. 

Организация хочет обратить внимание общественности на то, что жертвами коммунистического режима были и дети. 

«Дети погибали в тюрьмах, где сидели их матери. В основном, из-за плохой медицинской помощи. Но известны и случаи тирании», — сообщил представитель организации Bez komunistů.cz Петр Марек. 

На детском кладбище в Дяблице расположены могилы 43 детей, которые погибли в тюрьмах. Неизвестное количество погибших детей погребли без могил. 

Марек назвал Дяблицкое кладбище массовой могилой. По информации Тюремной службы, на нем захоронены останки около 14 000 человек. Организация Bez komunistů.cz собирается провести точное расследование некоторых событий.  

«Дяблицкое кладбище — это место, которое доказывает, что коммунисты совершили преступление против человечества. Дети, которые лежат здесь вместе с героями антикоммунистического и антинацистского сопротивления, заслуживают того, чтобы провести археологическое исследование и обеспечить им достойное захоронение», — считает Марек. 

После памятной акции, которая начнется в 17:00, организаторы произнесут имена погибших детей, зажгут свечи с их именами и возложат цветы на могилы. 

Источник: Ceskenoviny.cz 

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Темы
дети коммунизм Акции Прага
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