Из-за сильных гроз жителей Чехии предупредили о затоплениях

В Праге прошел град, и метеорологи говорят, что грозы в ближайшие дни не прекратятся.

В пятницу, 1 июня, в Чехии прошли сильные грозы. В областях, где в предыдущие дни шли дожди, новые обильные осадки могут привести к повышению уровня воды в реках и ручьях. Синоптики говорят, что на один квадратный метр может выпасть до 50 л воды. В пяти краях не исключено, что вода может выйти из берегов.

Самые сильные грозы ожидаются на территории Богемии, за исключением Карловарского края. На данный момент грозы проходят в юго-западной части ЧР, а также в центральной Чехии. В Праге прошел град. Метеорологи предупреждают, что на этом дожди и грозы не закончатся.

Чешский гидрометцентр сообщает, что сильные грозы пройдут в девяти краях республики: в Среднечешском, Пльзеньском, Южночешском, Пардубицком, Краловоградецком, Либерецком, Устецком краях, в Праге и на Высочине.

В некоторых областях объявлена готовность к наводнениям: в Праге, Среднечешском, Пльзеньском, Южночешском крае и на Высочине. Возможны затопления подвальных помещений и других низко расположенных объектов.

Источник: idnes.cz