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Метеорологи обещают очень теплый июнь в Чехии

Метеорологи обещают очень теплый июнь в Чехии

Vladislava M 482 0
Уже на следующей неделе температура воздуха поднимется до +30 градусов Цельсия. Весь июнь погода в Чехии будет очень теплой.
Метеорологи обещают очень теплый июнь в Чехии

Хотя сейчас в Чехии идут дожди, на следующей неделе температура воздуха поднимется до тропических +30 градусов. Метеорологи обещают, что весь июнь в Чехии будет таким же теплым. Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический комитет. 

Ближайшие четыре недели температура воздуха не упадет ниже долговременной нормы. Наоборот, на следующей неделе и с 18 по 24 июня погода будет теплее нормы. Всю следующую неделю температура воздуха в нем достигнет +29-30 градусов Цельсия. 

Всю следующую неделю в Чехии также будут идти грозы, но общее количество осадков не превысит норму. Самой дождливой должна быть следующая неделя. 

Источник: ceskenoviny.cz 

 

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