Метеорологи обещают очень теплый июнь в Чехии

Уже на следующей неделе температура воздуха поднимется до +30 градусов Цельсия. Весь июнь погода в Чехии будет очень теплой.

Хотя сейчас в Чехии идут дожди, на следующей неделе температура воздуха поднимется до тропических +30 градусов. Метеорологи обещают, что весь июнь в Чехии будет таким же теплым. Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический комитет.

Ближайшие четыре недели температура воздуха не упадет ниже долговременной нормы. Наоборот, на следующей неделе и с 18 по 24 июня погода будет теплее нормы. Всю следующую неделю температура воздуха в нем достигнет +29-30 градусов Цельсия.