Метеорологи обещают очень теплый июнь в Чехии

Хотя сейчас в Чехии идут дожди, на следующей неделе температура воздуха поднимется до тропических +30 градусов. Метеорологи обещают, что весь июнь в Чехии будет таким же теплым. Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический комитет.
Ближайшие четыре недели температура воздуха не упадет ниже долговременной нормы. Наоборот, на следующей неделе и с 18 по 24 июня погода будет теплее нормы. Всю следующую неделю температура воздуха в нем достигнет +29-30 градусов Цельсия.
Всю следующую неделю в Чехии также будут идти грозы, но общее количество осадков не превысит норму. Самой дождливой должна быть следующая неделя.
Источник: ceskenoviny.cz