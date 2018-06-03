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После официального визита китайского президента двое чехов подали в суд на полицейских

После официального визита китайского президента двое чехов подали в суд на полицейских

Yuliya Boda 487 0
Инцидент произошел еще в марте 2016 года, в прошлом месяце судебное разбирательство приобрело новый поворот.
После официального визита китайского президента двое чехов подали в суд на полицейских

На этой неделе двое активистов, Ладислав Пелцл и Мартин Малош, получили решение Высшего административного суда - справедливость встала на их сторону. Когда китайский президент Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Чехию в конце марта 2016 года, мужчины повесили на окна своего офиса флаги Тибета и Тайваня в знак протеста против политики Китая. Полиция принудила их снять флаги, что и стало причиной судебного разбирательства. Согласно окончательному приговору суда, полицеские нарушили их право на свободу слова.

В тот день в Праге произошло еще несколько подобных случаев. Когда китайская делегация проезжала через Главков мост, полиция задержала человека, который нес флаг Тибета. Кроме того, позже арестовали фотографа: за то, что он сфотографировал группу китайцев с тибетским флагом.

«Мы стремимся к прозрачному и справедливому расследованию этих событий, чтобы выявить реальных виновников происшествий, ведь действия полицейских, скорее всего, контролировались высшими органами. Мы также считаем, что наши усилия помогут предотвратить подобные инциденты в будущем, чтобы полиция стала более устойчива к политическому давлению», - отметили Пелцл и Малош.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия Китай политика полиция
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