Этим летом «бригадники» в Чехии получат рекордно высокие зарплаты

Всем желающим подработать этим летом чешские работодатели готовы заплатить до 150 крон в час.

В этом году чешские компании повысят заработную плату временным сотрудникам до рекордных 150 крон в час. Заработок «бригадников» вырастет из-за высокого спроса компаний на работников и рекордно низкого уровня безработицы.

«Нынешняя ситуация на рынке труда очень напряженная, учитывая практически нулевую безработицу. Это большая проблема для поиска новых рабочих», - говорит Ирена Влчкова из Союза торговли и туризма.

Повышенный спрос компаний также отражается на растущей зарплате временных работников.

«Все очень неоднородно, и в разных районах страны наблюдается разная ситуация, но мы можем точно сказать, что там, где бригадники работали за 100 крон в час в прошлом году, сегодня им предлагают уже 120 крон», - сказал Карел Гавличек, председатель Ассоциации малых и средних предприятий.

Согласно данным кадрового агентства Grafton, в Остраве и Брно временный рабочий обычно зарабатывает от 80 до 130 крон. В Злинском крае максимальная зарплата составляет 110 крон в час, 120 крон получают в Либерце, 130 крон - на Высочине. В Праге заработная плата «бригадников» достигает 150 крон в час.

Рабочие особенно востребованы в сфере производства и торговле.

«Большое количество позиций можно найти в сфере обслуживания клиентов, где необходимо знание английского языка», - отметила Йитка Соучкова из Grafton Recruitment.

Источник: denik.cz