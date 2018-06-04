Метеорологи рассказали о предстоящей жаре в Чехии

Только к выходным дождей станет больше.

Температура воздуха в Чехии на этой неделе повысится до 30 °C. Метеорологи предупреждают, что в республике ожидаются сильные грозы. В конце недели могут начаться дожди, но преимущественно летний характер погоды сохранится.

В понедельник, 4 июня, и во вторник, 5 июня, ожидается около 25-29 °C днем. В среду - 23-27°C, в четверг - 24-28 °C, в пятницу - 23-28 °C.

На выходных прогнозируют облачную погоду, на большей части территории пройдут дожди, местами - грозы. Ночью будет от 12 до 17 °C, а днем воздух прогреется до 23-28 °C.

Источник: idnes.cz