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Метеорологи рассказали о предстоящей жаре в Чехии

Метеорологи рассказали о предстоящей жаре в Чехии

artyommm 873 0
Только к выходным дождей станет больше.
Метеорологи рассказали о предстоящей жаре в Чехии

Температура воздуха в Чехии на этой неделе повысится до 30 °C. Метеорологи предупреждают, что в республике ожидаются сильные грозы. В конце недели могут начаться дожди, но преимущественно летний характер погоды сохранится.

В понедельник, 4 июня, и во вторник, 5 июня, ожидается около 25-29 °C днем. В среду - 23-27°C, в четверг - 24-28 °C, в пятницу - 23-28 °C. 

На выходных прогнозируют облачную погоду, на большей части территории пройдут дожди, местами - грозы. Ночью будет от 12 до 17 °C, а днем воздух прогреется до 23-28 °C.

Источник: idnes.cz

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погода Чехия
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