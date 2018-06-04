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Рейс в Прагу отменили из-за пьяных дебоширов

Рейс в Прагу отменили из-за пьяных дебоширов

artyommm 1282 0
Одного мужчину арестовали. В самолете находилось более 140 пассажиров.
Рейс в Прагу отменили из-за пьяных дебоширов

Пятничный рейс (1 июня) в Прагу из английского Бристоля пришлось отменить. Причиной стало непристойное поведение нескольких пассажиров. Как сообщают полицейские, группа дебоширов вела себя так, как будто оказалась в ночном клубе. В результате одного мужчину даже арестовали. Всего на борту самолета находилось более 140 пассажиров.

Авиаперевозчик написал об этом также в своей соцсети. В официальном сообщении был использован хештег #DrinkResponsibly (пейте ответственно). Группу нетрезвых пассажиров вывели из самолета, а одного мужчину (24 года) даже задержали за нарушение общественного порядка. Как сообщает пресс-служба аэропорта, пассажиров сняли с рейса по решению авиакомпании easyJet.

Источник: idnes.cz

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Темы
самолёт Великобритания Прага полиция авиакомпании easyJet
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