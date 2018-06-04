В системе образования Чехии произойдут изменения

Реформа касается структуры экзаменов, а также оплаты труда учителей.

Этой осенью министр образования Чехии Роберт Плага планирует провести ряд реформ. Изменения коснутся прежде всего выпускных экзаменов в школах. Плага хочет разделить экзамен по математике на два уровня.

«Единый уровень теста не подходит абсолютно всем. Если он будет слишком низким, он не будет соответствовать требованиям некоторых высших учебных заведений. Если тесты значительно усложнить, у некоторых учеников будет много проблем с окончанием школы», - отметил Плага.

Кроме того, в министерстве планируют упростить экзамен по чешскому языку и оставить на нем лишь диктант. Если реформу одобрят в Парламенте, выпускники будут сдавать новые экзамены уже весной 2020 года.

Нынешняя ситуация с выпускными экзаменами в Чехии подвергается критике со стороны многих преподавателей и других специалистов в области образования. По словам сенатора Иржи Ружички, который также является директором гимназии Яна Кеплера в Праге, нужно поставить под вопрос необходимость так называемой «матуриты» в некоторых учебных заведениях.

Экзамены по математике и чешскому языку с каждым годом не сдает все больше и больше выпускников. Диктант по чешскому языку сдало на «неудовлетворительно» 10,4% учеников, что на 0,7% больше, чем в прошлом году. Экзамен по математике не сдало и вовсе 22,3% выпускников.

Роберт Плага будет также требовать увеличения зарплаты преподавателей в высших учебных заведениях.