Что происходит с фруктами в Чехии из-за теплой погоды?

Чешские фермеры рассказали, что будет с урожаем фруктов этим летом.

Урожай фруктов в Чехии зреет раньше обычного. Причина кроется в теплой и засушливой погоде. Сейчас уже полным ходом идет сбор клубники, созрела первая черешня. Если тепло продержится и дальше, то чешские яблоки можно будет попробовать уже в начале августа.

Многие фермерские хозяйства подготовлены к засухе. У них обустроены системы орошения и полива, воды хватает.

Фермеры также рассказали о черешне. В этом году она должна быть сладкой, так как дефицита солнечных дней не было. Но из-за небольшого объема осадков, размеры ягод могут быть меньше, чем обычно.

Как считают эксперты, слишком теплая погода не должна сказаться на объемах урожая. Если фруктам и овощам хватит влаги и не будет сильных дождей с градом, то с ним ничего не случится.

Источник: novinky.cz