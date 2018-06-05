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Что происходит с фруктами в Чехии из-за теплой погоды?

Что происходит с фруктами в Чехии из-за теплой погоды?

artyommm 658 0
Чешские фермеры рассказали, что будет с урожаем фруктов этим летом.
Что происходит с фруктами в Чехии из-за теплой погоды?

Урожай фруктов в Чехии зреет раньше обычного. Причина кроется в теплой и засушливой погоде. Сейчас уже полным ходом идет сбор клубники, созрела первая черешня. Если тепло продержится и дальше, то чешские яблоки можно будет попробовать уже в начале августа.

Многие фермерские хозяйства подготовлены к засухе. У них обустроены системы орошения и полива, воды хватает. 

Фермеры также рассказали о черешне. В этом году она должна быть сладкой, так как дефицита солнечных дней не было. Но из-за небольшого объема осадков, размеры ягод могут быть меньше, чем обычно. 

Как считают эксперты, слишком теплая погода не должна сказаться на объемах урожая. Если фруктам и овощам хватит влаги и не будет сильных дождей с градом, то с ним ничего не случится.

Источник: novinky.cz

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Темы
урожай Фрукты и овощи Чехия
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