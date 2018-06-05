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Результаты исследования: Как в Западной Европе относятся к мусульманам?

Результаты исследования: Как в Западной Европе относятся к мусульманам?

artyommm 609 0
Американская компания опубликовала результаты исследования об отношении к мусульманам и евреям в западноевропейских странах.
Результаты исследования: Как в Западной Европе относятся к мусульманам?

Американская организация Pew Research Center опубликовала результаты исследования о роли религии в западноевропейских странах. В нем участвовало 24 600 совершеннолетних респондентов. Их распределили на группы: христиане, «практикующие» христиане и люди без вероисповедания. Исследование проводили в период с апреля по август прошлого года.

Людям предложили ответить на вопрос, хотели бы они, чтобы их соседом и даже членом семьи стал мусульманин или еврей. Большинство опрошенных ответило положительно. Особенно на вопрос, касающийся соседства с евреями. 90% опрошенных ничего не имеют против.

В случае с мусульманами положительных ответов было меньше. Например, только 83% опрошенных жителей Западной Европы хотели бы, чтобы с ними по соседству жили мусульмане. Это только средние цифры, и они отличаются в зависимости от конкретной страны. Например, в Италии этот показатель составил 65%, в Нидерландах – 96%.

На вопрос о принятии мусульманина или еврея как члена семьи положительных ответов было меньше. Больше всего отрицательных ответов дали итальянцы: 43% решительно отказались допустить такую возможность, 43% – ответили положительно, а 14% затруднились ответить.

Принять мусульманина в семью не хотели также 36% британцев, 34% австрийцев и 33% немцев. Меньше всего отрицательных ответов было в Нидерландах (только 9% опрошенных не хотели бы, чтобы в их семье появились мусульмане). В Норвегии 13% респондентов ответили отрицательно, в Швеции – 14%.

В целом для всех стран Западной Европы оказалось характерным то, что христиане, как практикующие, так и не посещающие церковь, менее толерантны в мигрантам, чем люди без вероисповедания. Самыми открытыми для мигрантов оказались Нидерланды и Норвегия, где отрицательно ответило менее 10% респондентов.

Источник: idnes.cz

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Темы
Европа Опрос общественного мнения Мусульмане
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